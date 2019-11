Individuell und chic

Speyer.Die Basteltage in der Stadthalle haben Tradition. Seit 33 Jahren locken sie regelmäßig im November junge und auch ältere Besucher an. Ein ganzes Wochenende lang wird diese dann zur riesigen Bastelstube – mit Schneekugeln, Leuchtengeln und allem anderen, was zur Steigerung der vorweihnachtlichen Freude dazugehört.

Um die 40 Standanbieter hat die Jugendförderung als Ausrichterin der beiden Basteltage wieder gewinnen können. Die haben vor allem eines in petto: Vielfalt. Schnell geht es nach dem offiziellen Einlass am Samstag an den einzelnen Basteltischen hoch her. Während die einen Kugeln und Sterne im Wasserbad marmorieren, wagen sich andere an das Verzieren von Lebkuchen. Der muss nämlich erst richtig trocknen – und das braucht Zeit.

Im großen Saal sorgt der Nachwuchs derweil für Beschäftigung bei den Erwachsenen. Ein Papa schneidet behände zwei kreisrunde Augen aus, die später das Monsterkissen seines Sohnes zieren sollen. Parallel dazu reicht es für ein Gespräch mit Bekannten über die neuesten Urlaubspläne. Nebenan gibt’s schon Gedränge bei den Weihnachtslichtern. Auffallend sind die vielen Handys, die gezückt werden, um fertig gestaltete Exponate abzulichten. Erwünscht ist das sogar, denn alle Varianten können als Bastelpackung für Zuhause mitgenommen werden.

Mal einen Pinguin zurechtbiegen

260 Steine hält eine Einrichtung aus Speyer vor, die sich auf der Bühne eingerichtet hat. Wünsche und Zeit sollen die bringen, ist auf einer Beschreibung zu erfahren. An einem benachbarten Tisch erklärt Helferin Sonja gerade das optimale Vorgehen beim Drahtbiegen. Der achtjährige Matz erkennt schnell: Einen Pinguin zu kreieren, das bedeutet harte Arbeit. Aber er ist hartnäckig. „Da, wo du knicken willst, setzt du die Zange an“, betont Sonja. Matz packt zu – und hat den Bauch des Pinguins schnell perfekt in Form gebracht.

Unten im Saal betreibt Bärbel gerade Motivationsarbeit als Ehrenamtliche. Flugs rollt sie ein Stück weiße Watte zwischen den Fingern und endet mit dem Kommentar: „So wird das ein megacooler Zwirbelbart.“ Der muss jetzt nur noch auf dem Holzstück festgeklebt werden, damit ein Nikolaus entstehen kann.

Deutlich werden die Unterschiede in der Interessenslage bei Jungs und Mädels. Während die jungen Damen sich eher Henna und Glasschmuck zugeneigt fühlen, nehmen die Buben längere Einsätze in Kauf, um am Ende mit einem Flipspiel oder einer Kugelbahn nach Hause zu gehen. Akkubohrer, Sägen und Schraubenzieher werden angesetzt.

Nicht nur der Nachwuchs findet sich wieder bei den Basteltagen. Erwachsene – vor allem Frauen – nutzen die Tage, um Schmückendes fürs eigene Heim oder für Freunde und Familie herzustellen. Ein Winterwald mit Rehen und das auf dem heimischen Wohnzimmertisch – das macht durchaus etwas her.

Sich eine Pause zwischen den Bastelgängen zu gönnen, das lohnt ebenfalls. Auch hier klotzt das JuFö-Team und kleckert nicht nur. Dampfnudeln, belegte Brötchen und Kuchen – neue Bastelenergie kann ausreichend getankt werden. Gut 4000 Menschen finden an den beiden Veranstaltungstagen ihre persönlichen Schmuckstücke für den Advent und darüber aus – und alles mit individueller Handschrift.

