Inseln fürs Grün und die Tiere

Speyer.Von April bis Juni können sich Kinder und Jugendliche mit fachkundiger Unterstützung auf die Suche nach den Pflanzen und Tieren machen, die in und um Speyer leben. Daneben gibt es Angebote, die allen Interessierten offenstehen. „Wir setzen uns in Speyer engagiert für den Erhalt biologischer Vielfalt ein. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen schon von klein auf die Begeisterung für die Natur zu wecken“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und freut sich darüber, dass das beliebte Exkursionsprogramm wieder angeboten werden kann.

In diesem Jahr stehen Exkursionen zu Wald, Weiher, Bach, Sanddüne und Wiese zur Auswahl. Auch das Spezialangebot „Von wegen prima Klima – Wald und Klimawandel“ für Schüler der 7. bis 13. Klasse kann gebucht werden, sowie Exkursionen der Stadtimker um die Honigbiene.

Begleitend bietet die Stadtbibliothek von April bis Juli in der Villa Ecarius zu den üblichen Öffnungszeiten eine Ausstellung mit Büchern zu den Lebensräumen Wasser, Wald und Wiese, Bestimmungsliteratur für Tiere und Pflanzen an.

Am Sonntag, 26. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr führt die Radtour „Unterwegs mit den Augen der Wildbienen“ zusammen mit den Stadtimkern, der Biologin Susanne Mayrhofer und Seniortrainer Hans Wels zum Lehrbienenstand nach Dudenhofen. In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbüro findet am Mittwoch, 12. Juni, von 10 bis 11.30 Uhr eine Exkursion für Rollatorfahrer zum Mittellacheweiher bei Schifferstadt statt. Thema sind Weiher, Wald und Wegesrand als Standorte von Pflanzen, die in Küche, Medizin, Hausbau und Zauberei Verwendung finden.

Organisiert wird der Speyerer Tag der Artenvielfalt durch ein Team aus Mitarbeitern der Stadt, der Bücherei und der Abteilung Umwelt und Forsten sowie Mitgliedern der Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen, der Forschungswerkstatt Natur-Kunst-Technik und den Stadtimkern Speyer. Das Thema „Natur verbinden – Vielfalt erhalten“ soll auf die zunehmende Verinselung von Lebensräumen hinweisen.

Innerstädtisch führt der Rückgang von Grün- und Gartenflächen nicht nur zu einer Verschlechterung des Stadtklimas, sondern erschwert auch der heimischen Tierwelt das Überleben. Je größer das innerstädtische Netz aus Bäumen, Hecken, Gärten, Parks, kleinen Gewässern oder ungenutzten Randflächen ist, desto besser können sich Vögel, Insekten und andere tierische Stadtbewohner mit Nahrung und Lebensraum versorgen. Ist die Wegstrecke über Beton und Asphalt zu groß, werden isolierte Grüninseln nicht mehr aufgesucht. Stadtgrün geht nicht nur in der Gesamtfläche zurück, sondern verliert auch an Qualität, insbesondere an Artenvielfalt.

Intensivierung der Landwirtschaft

Auch im Umland führt die Umnutzung von Flächen zur Verinselung von Lebensräumen. Feldgärten und Streuobstwiesen werden aufgegeben. Es entstehen neue Wohn- und Gewerbegebiete am Stadtrand. Straßen, Wege und Freizeitstätten werden neu gebaut. Durch Intensivierung der Landwirtschaft, auch beim Folienanbau, kann die Ackerlandschaft von der heimischen Tierwelt immer weniger genutzt werden.

Eingeladen sind Speyerer Schulklassen von der 1. bis zur 13. Klasse, Schüler-AGs sowie alle Kinder- und Jugendgruppen (ab sechs Jahre). Die teilnehmenden Klassen und Gruppen können im Zeitraum von April bis Juni, an einem frei wählbaren Termin, einen der verschiedenen Lebensräume unter die Lupe nehmen. Bei ihrer Artensuche draußen werden sie kostenlos von naturkundigen Fachleuten begleitet. zg

Info: Weitere Informationen unter www.speyer.de/artenvielfalt

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.04.2019