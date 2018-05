Anzeige

Speyer.Gemeinsam mit der Salierschule öffnet die Musikschule der Stadt am Samstag, 26. Mai, ihre Pforten. Nach der Eröffnung um 10 Uhr können alle Instrumente ausprobiert werden. Zu jedem Instrument geben die Lehrer Anleitung und stehen für Infos zur Verfügung.

Neben der Präsentation des gesamten Portfolios informiert der Förderverein über seine Arbeit und bietet Getränke an, während der Förderverein der Salierschule für Speisen sowie Kaffee und Kuchen sorgt. Für alle Interessierten bietet die Musikschule an diesem Tag ihre Aktion „4 für 2" an. Einmalig können hier vier Schnupperstunden á 30 Minuten zum Preis von zwei Schnupperstunden erworben werden, darauf weist die Musikschule hin.