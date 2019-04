Inwendig gelernte Gedichte

Speyer.„Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius war der Favorit der Zuhörer in der mit rund 150 Besuchern ausverkauften Heiliggeistkirche an einem der Lyrik gewidmeten Abend in der Reihe „Speyer.Lit“. Germanist Hans-Jürgen Herschel stellte unter dem Motto „Lyrik Charts“ die 29 besten deutschen Gedichte vor. Oder besser: Er interpretierte sie, unterstützt von Lömsch Lehmann an Klarinette und Saxofon.

Einer hehren Mission hatten sich die beiden verschrieben: In absolut angstfreier Atmosphäre („kein Auswendiglernen, keine Versmaßbestimmung, keine Jagd auf Stilmittel“) an einem nachdenklichen und dabei unterhaltsamen Abend jenen Menschen Begegnungen mit Dichterwerken zu ermöglichen, die aus unterschiedlichen Gründen Vorbehalte, vielleicht sogar Abneigung gegen Gedichte hegen.

Goethe, Herder, Fontane, Rilke, aber auch Hugo Ball kommen dabei zum Vortrag – nicht auswendig, sondern inwendig, mit dem Herzen. Zum dritten Mal sind die Publikumslieblinge mit ihrer besonderen Performance dabei gewesen. sz

