Irgendwie asozial

Spätestens seit ich ein Konzert von Van Morrison im Schwetzinger Schlossgarten besucht habe, weiß ich, dass Jazzer und Jazzfreunde etwas seltsam sein können. Die einen, weil sie keinen Kontakt mit ihrem Publikum aufnehmen und die anderen, weil das Wippen des Fußes und das Klatschen nach einem Solo schon eine recht große Gefühlsregung zu sein scheint.

Trotzdem, ich mag halt die Musik und bin auch jetzt dabei gewesen, als im Rathaushof in Speyer das Oldtime-Jazzfestival eröffnet wurde. Mal abgesehen davon, dass ich mit meinen 53 Lenzen in der Lage war, den Altersschnitt der Veranstaltung zu drücken, war es auch so, dass mir offensichtlich die Regeln der Stammgäste nicht geläufig sind. Denn als ich um 19 Uhr, eine halbe Stunde vor Konzertbeginn, im Hof eingetroffen bin, saßen die Tische pickepacke voll. Das heißt, nicht wirklich, aber mit Taschen, Sitzkissen und breit verteilten Getränken wurden Plätze reserviert.

Klar habe ich nachgefragt, ob man sich noch zu zweit dazusetzen kann. „Alles reserviert!“, „Da kommen noch welche“ – das waren noch die freundlicheren Antworten. Wir fragten also beim Veranstalter, ob es vielleicht noch ein paar Bänke gibt – oder Stühle. Fehlanzeige, man habe so viele Bänke und Tische aufgebaut, wie man Karten verkauft habe.

Der nähere Blick brachte für mich die Lösung. Als die Band „Krüger Rockt!“ angefangen hatte, sortierte man sich an den Biergarnituren neu, saß gemütlich zu dritt oder zu viert auf einer Bank und ließ die anderen Leute, die vorher gefragt hatten, stehen. Einer, gleich neben uns, der mit Frau und zwei weiteren Pärchen zu sechst am Zehner-Biertisch saß, erdreistete sich dann noch, einen weiter vorn stehenden Herrn mit Stock aufzufordern, aus seiner Sicht zu gehen.

Da platzte mir der Kragen. Ich sagte ihm: „Ich finde es asozial, hier zu dritt auf der Bank zu hocken, allen zu sagen, es kämen noch welche, und statt dem Mann einen Platz am eigenen Tisch anzubieten, ihn noch wegjagen zu wollen.“ Damit erntete ich basses Erstaunen, wahrscheinlich, weil man das ja schon seit Jahren erfolgreich so macht. „Schämt euch!“

Und ein Dankeschön an die Damen ganz hinten links, die ihre Handtaschen von den zwei Stühlen geräumt haben und sie uns zum Sitzen überlassen haben. Ich hab’ mich mit meiner Freundin direkt neben die unfreundlichen Leute gesetzt – sozusagen als personifiziertes schlechtes Gewissen. Wie gut, dass am Schluss viele so begeistert waren, dass sie getanzt und den „echten Jazzfreunden“ die Sicht versperrt haben. Mir hat’s gefallen.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.08.2018