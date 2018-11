Jäger blasen zur Hubertusmesse

Speyer.Das hat schon Tradition im Herbst: Am Samstag, 10. November, 18 Uhr, findet im Dom die Hubertusmesse statt. Die Messe verbindet das Gedenken an den Heiligen Hubertus als Patron der Jäger mit dem Dank an Gott als Schöpfer der Welt und der Natur. Zelebrant ist Dekan Christoph Kohl.

Die musikalische Gestaltung der Messe übernehmen der Jagdhornbläserkreis „Hubertus“ Heidelberg unter der Leitung von Herbert Maier und der Saulheimer Jägerchor, geleitet von Reinhard Baumgärtner. Der Erlös aus der Kollekte fließt in den Erhalt der Kathedrale.

Vor der Messe findet von 16 bis 17 Uhr unter Leitung des baden-württembergischen Landesjägermeisters Dr. Jörg Friedmann der „Große Hörnerklang“ statt. Elf Jagdhornbläsergruppen nehmen teil: aus Aschbachthal, Bruchsal, Dannstadt-Schauernheim, Dudenhofen, Heidelberg, Karlsruhe, Leiningerland, Grünstadt, Bad Dürkheim, Ludwigshafen und Mörlenbach. is

