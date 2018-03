Jazz-Trio nähert sich Richard Wagner

Anzeige

Großes Orchester und Wagner: Das kann man sich gut vorstellen. Doch wie klingen die Motive in einem ganz anderen musikalischen Kontext? Wie, wenn sich zum Beispiel ein Jazz-Trio an Wagners Partituren wagt? Das Trio um den Bassisten Matthias Debus hat nun den Versuch unternommen, die Motive aus Wagners Nibelungen-Tetralogie in minimalistischer Besetzung zu spielen. Die drei Musiker nähern sich Wagners Meisterwerk in Solo-, Duo- oder Triopassagen und machen in der Transparenz plötzlich ganz neue Zusammenhänge hörbar.

Die Reihe „Speyerer Rathauskonzerte“ wird vom Kulturbüro der Stadt Speyer veranstaltet. zg

