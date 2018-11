Jazzig, poppig und schnulzig

Speyer.„Rudolph meets Rainbow“– das ist das Thema für ein nicht ganz so weihnachtliches Konzert des Chors Rainbow am Samstag, 8. Dezember, um 20 Uhr in der Stadthalle Speyer.

Damit die Intensität und der Kontakt zum Publikum gegeben ist, hat sich der Chor bewusst den kleinen Saal der Stadthalle ausgewählt. Drei choreigene Chorformationen, Rainbow, Rainbow 2, und die Männer von Rainbow, sind mit dabei. Mehrere Musiker an Flügel, Geige, Flöte, Gitarre und Percussion sind für die dezente Begleitung oder musikalischen Highlights für zwischendurch zuständig.

Chorleiterin Nadia Lyons hat ein ungewöhnliches Programm zusammengestellt. Jazzig, poppig, manchmal ein wenig schnulzig, mal a capella mal mit Begleitung aber immer unplugged. Schwerpunkt im ersten Teil ist das schönste Thema der Welt, die Liebe, die so unterschiedlich daherkommt. Es fliegen die Fetzen, man hat Zeit zum Träumen, oder es gibt gar ganze Liebesgeschichten, die, da auf Deutsch, ohne Übersetzung gut verständlich sind. „Deutsch ist das neue Englisch in Liebesdingen und macht einfach Spaß“, lautet das Credo des Chors.

Amerikanische Klassiker im Mix

Im zweiten Teil begegnet Rainbow Rudolph, dem Elch, und deshalb passt, dass amerikanische Klassiker wie „Jingle Bells“ und „White Christmas“ mit spanischen und afrikanischen Musik-Elementen zur Weihnachtszeit gemixt werden. Dabei dürfen sich die Besucher auf ungewöhnliche Chorliteratur freuen. Weihnachtliches, das nicht an jeder Ecke erklingt. Rainbow hat das nachweislich älteste deutsche Weihnachtslied im Programm. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 17.11.2018