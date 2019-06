Jeder Mensch soll hier seinen Platz haben

Speyer.Im Land der bunt Gemischten wird jedem die Hand gereicht. So sagt es das Lied, das Chor, Ukulelegruppe und die Klasse 1c der Zeppelingrundschule gemeinsam einstudiert hatten. Exakt für einen solchen wertschätzenden Umgang miteinander erhielt die Einrichtung als vierte Grundschule in der Stadt die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Seit vielen Jahren schon verfolgen Schüler, Eltern und Lehrer das Ziel des integrativen Handelns, ging aus der Ansprache von Rektor Wolfgang Braunstein hervor. Mit einer Selbstverpflichtungserklärung wurde dieses nun festgeschrieben. Die Inhalte: respektvoller und friedvoller Umgang mit anderen, nicht wegschauen, sondern helfen, regelmäßig an Projekten beteiligen und niemanden ausgrenzen.

„Wir wollen eine Schule, in der jeder einen Platz hat“, betonte Braunstein und fügte bezüglich der Auszeichnung an: „Wir haben viel gearbeitet, um an diese zu kommen.“ Das bestätigte Anne Spiegel (B90/Die Grünen). Die rheinland-pfälzische Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz bestätigte: „Den Titel bekommt man nicht einfach so. Es ist großartig, wie viel Arbeit hineingesteckt wurde.“

Schön sei die bunte Vielfalt und die Einzigartigkeit der Kinder. „Wären alle gleich, wäre es ziemlich langweilig“, meinte Spiegel. Die Zeppelinschüler bezeichnete sie nicht nur als Vorbilder für die eigene Stadt, sondern für die Gesellschaft insgesamt. „Ihr geht mit gutem Beispiel voran und könnt darauf stolz sein“, betonte die Ministerin.

Nur gemeinsam kann es gehen

Speyers Bürgermeisterin Monika Kabs hob das Engagement aller Beteiligten hervor und wies darauf hin, dass in der heutigen Zeit das Bewusstsein für prinzipiell Selbstverständliches wie gegenseitige Rücksichtnahme und Einbindung aller Menschen in die Gesellschaft geweckt werden muss. „Es macht nur Sinn, wenn wir Dinge gemeinsam tun“, stellte sie heraus. Nicht nur Schüler und Lehrer, auch Eltern müssten sich in den Integrationsprozess einbringen.

Als öffentliches Zeichen gegen Rassismus und für Gleichberechtigung bezeichnete die Vertreterin der Landeszentrale für politische Bildung, Anke Lips, die Auszeichnung, die sie überreichte. Für die Schule sei es wichtig, dass alle behutsam, bewusst und tolerant aufeinander zugehen. „Jeder sollte und muss den Mut haben, Schwierigkeiten anzusprechen und Lösungen zu finden. Nur so ist ein zufriedenes, faires und erfolgreiches Leben möglich“, sagte Lips.

Wie facettenreich es in der Zeppelinschule zugeht, bewies ein kleiner „Sprachkurs“. In rund 30 Sprachen wurden alle Anwesenden von den Kindern begrüßt – Pfälzisch inklusive. Zur Titelverleihung gekommen war auch Anna Dogonadze, Olympiasiegerin im Trampolin 2004 in Athen. Sie steht als Patin zur Verfügung und merkte an: „Ich bin dankbar, einen kleinen Teil des Projekts mitgestalten zu können.“

Rund 3000 Schulen in ganz Deutschland haben mittlerweile die Auszeichnung erhalten. mus

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.06.2019