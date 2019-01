Jenseits im Islam als Thema

Speyer.Unter dem Titel „Und was kommt dann? Vorstellungen von Gott und dem Jenseits im Islam“ findet am Mittwoch, 31. Januar, der nächste interkulturelle Dialog der Diakonissen im Mutterhaus statt.

Dann geht es in der Hilgardstraße 26 von 16.30 bis 19 Uhr um Fragen wie „Was erhoffen oder befürchten wir nach unserem Tod?“, „Beeinflussen wir mit unserem Tun und Lassen unser Schicksal im Jenseits?“ oder „Glauben wir an einer vergebenden oder einen strafenden Gott?“. Diese Fragen sind Menschen aller Religionen vertraut, heißt es in einer Pressemitteilung der Diakonissen.

Im Seminar ergründen die Teilnehmenden gemeinsam mit der muslimischen Theologin Mira Sievers vom Institut der Kultur und der Religion des Islam aus Frankfurt, wie Gläubige im Islam diese Fragen für sich beantworten. Dabei erfahren sie Grundlegendes über den muslimischen Glauben. Gemeinsam mit Sievers führt Diakonisse Corinna Kloss durch die Veranstaltung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.01.2019