Jetzt Bewerbung als Brezelkönigin abgeben

Speyer.Das Brezelfest wirft erste Schatten voraus. Einen Weltrekordversuch wird es diesmal von Donnerstag, 11. Juli, bis Dienstag, 16. Juli, zwar nicht geben, doch nachdem die zweijährige Amtszeit der ersten Speyerer Brezelkönigin Laura I. in diesem Jahr endet, muss eine neue Hoheit gewählt werden. Über die Regularien zur Wahl einer Nachfolgerin informierten Vertreter von Verkehrsverein, der Veranstaltungs-GmbH und vom Dirndl-Lederhosen-Komitee bei einem Pressegespräch.

Grundsätzlich ähneln die Kriterien denen der Premiere vor zwei Jahren. Lediglich bei der finalen Entscheidung am Samstag, 13. Juli, sind Änderungen zur Ergebnisermittlung mittels Applausometer vorgesehen. Damit sollen Irritationen vermieden werden, die 2017 für viel Gesprächsstoff sorgten. Derzeit befinden sich die Veranstalter in sondierenden Gesprächen mit einem Fachbetrieb.

Redegewandtheit gefordert

Bewerben können sich Frauen mit Wohnsitz in Speyer oder mit einem Bezug zur Domstadt. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Erwartet werden vor allem kommunikative Fähigkeiten sowie ein sicheres Auftreten bei repräsentativen Veranstaltungen. Bewerbungsschluss ist der Montag, 13. Mai. Die ausgefüllten Unterlagen sind mit zwei Fotos in einem geschlossenen Umschlag in der Geschäftsstelle des Verkehrsvereins in der Kleinen Pfaffengasse 20/21 abzugeben oder per Post an die gleiche Adresse zu senden.

Nach erfolgter Sichtung werden die Antragstellerinnen informiert, ob sie sich für das weitere Verfahren qualifiziert haben. In einem nächsten Schritt lädt der Verkehrsverein zu einem Orientierungsgespräch ein, bei dem die scheidende Brezelkönigin auch über Erfahrungen in ihrer Amtszeit informiert.

Mitmachen lohnt nach Meinung der Ausrichter auf jeden Fall, denn es werden nach Angaben von Christiane Köhler vom Dirndl-Lederhosen-Komitee erneut attraktive Geld- und Sachpreise ausgelobt. Wie Bernd Kopietz vom Verkehrsverein versicherte, ist die erste öffentliche Vorstellung am Samstag, 8. Juni, als „Riesenevent“ im Shoppingcenter Postgalerie geplant. Dort wird eine siebenköpfige Jury die Auswahl fürs Finale treffen, für das sich sechs Kandidatinnen qualifizieren können. Das Ergebnis wird gegen 14.30 Uhr bekannt geben.

Den musikalischen Auftakt bestreitet um 11 Uhr DJ Seemann (Robert Drixler). Thomas Zander vom Dirndl-Lederhosen-Komitee übernimmt die Begrüßung, der sich ein Statement von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler anschließt. Es folgt die Vorstellung der Jurymitglieder, nach der die Kandidatinnen Werbung in eigener Sache machen und die Jury von ihrer Person überzeugen können. Im Rahmenprogramm findet in zwei Durchgängen eine Modenschau des Speyerer Modehauses Demmer statt, einem Spezialisten für Trachtenmode. Vorgesehen ist ferner ein von der Brezelbäckerei Berzel organisiertes Brezelschlingen, bei dem die Kandidatinnen ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen können.

Das Finale zur Wahl der Brezelkönigin startet am Samstag, 13. Juli, gegen 18.15 Uhr im großen Festzelt. Neue Königin wird, wer die eigenen Anhänger und neutralen Besucher in einer letzten Vorstellungsrunde am meisten von sich überzeugt. Etwa um 20 Uhr wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit Verkehrsvereinsvorsitzendem Uwe Wöhlert die Krönung vornehmen. Laura I. übergibt die Krone dann an ihre Nachfolgerin, womit sie aus dem Kreis der royalen Brezelhoheiten ausscheidet. Nach der Wahl kommt der Brezelkönigin die ehrenvolle Aufgabe zu, das Brezelfest auf diversen Veranstaltungen des Verkehrsvereins und der Stadt zu repräsentieren.

Info: Die Bewerbungsunterlagen sind unter www.brezelfest-speyer.de ab sofort abrufbar.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019