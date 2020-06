Jetzt öffnen sogar Bordelle

Speyer.Die 9. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz tritt am Mittwoch, 10. Juni, in Kraft. Und da gibt es wieder eine ganze Reihe von Lockerungen: „Die Lockerungen sind ein Erfolg, den wir der bisher stringenten Durchsetzung der Abstands- und Hygienemaßnahmen zu verdanken haben. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns aufgrund der guten Entwicklung der Infektionszahlen, nicht in falscher Sicherheit wiegen“, resümiert die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler: „Wir müssen achtsam bleiben, um den hart erarbeiteten Erfolg, der nach wie vor sehr fragil ist, nicht zu gefährden.“

Im Zuge der neuen Rechtsverordnung werden die kontaktbeschränkenden Maßnahmen gelockert. Demnach ist es ab dem 10. Juni erlaubt, dass sich im öffentlichen Raum bis zu zehn Personen, unabhängig von der Anzahl der Hausstände, oder mehr als zehn Personen aus zwei Hausständen zusammenfinden. Also ist ein Stammtisch im Biergarten kein Problem mehr. Darüber hinaus sind Veranstaltungen im Innenbereich wieder mit bis zu 75 Personen möglich, im Außenbereich mit bis zu 250 Personen.

Ermöglicht wird außerdem die Öffnung von Hallenbädern, Saunen und Wellnessangeboten, Messen, Freizeitparks und sogar von Bordellen. So schreibt die Pressestelle der Stadt. Ob da der Mindestabstand zu berücksichtigen ist ?

Auch Chor- und Orchesterproben können wieder stattfinden. Weiterhin können die Innenanlagen von Zoos und Tierparks geöffnet werden und Zirkusse und Spezialmärkte dürfen im Innenbereich stattfinden. Auf Camping- und Wohnmobilstellplätzen wird die Benutzung von gemeinschaftlichen Sanitäreinrichtungen ermöglicht. Bus- und Schiffsreisen können, anders als zunächst geplant, ebenfalls bereits ab 10. Juni wieder durchgeführt werden.

Außerdem entfällt die Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen während des Sitzens in Kinos, Theatern und ähnlichen Einrichtungen sowie die Reservierungspflicht in der Gastronomie. Für alle Bereiche gelten strenge und spezifische Schutzmaßnahmen sowie die Abstands- und Hygieneregeln. zg

