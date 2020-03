Jörg Teichert kommt zum Jam

Speyer.Zum „Rumble Jam“ kommt ein alter Bekannter am Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr ins Zimmertheater. In Speyer ist der in Mannheim lebende und europaweit hochaktive Musiker Jörg Teichert vielen durch sein jährliches Auftreten bei der Kultu(o)rnacht im Judenhof bekannt. Aber auch sonst hat er die Domstadt oft mit seinen verschiedenen Projekten beehrt. Ob knochentrockener Blues im Duo mit Drummer Erwin Ditzner als „Red & Grey“ oder in die Beine gehender Swing-Jazz mit den „Whisky Denkers“.

Die Zuhörer erwartet ein spannender Abend zwischen Jazz, Rock, eventuell auch Pop, Blues. Weitere Musiker sind Hannes Hoffmann (Gitarre), Moritz Erbach (E-Piano), Hans-Joachim Grieb (Kontrabass) und Hering Cerin (Snare und sonstiges Schlagwerk). Der Eintritt ins Zimmertheater im Kulturhof Flachsgasse ist frei. zg

