Josephskirche wegen Bauschäden gesperrt

Speyer.Bis auf weiteres muss die Josephskirche geschlossen bleiben. Es können auch keine Gottesdienste dort gefeiert werden, heißt es auf der Internetseite der „Kirchen in Speyer“. Bis weitere Schritte feststehen, müssen die auf dieser Seite genannten Messfeiern an anderen Gottesdienstorten als Ersatz dienen. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben sich unter dem dritten Gewölbe im linken Seitenschiff Putzstücke gelöst, die aus großer Höhe auf den Boden gefallen sind und einen langen Riss hinterlassen haben.

Glück hatten die Besucher der Kinderchristmette am Vortag. Wegen der hohen Teilnahme haben die Besucher auch in den Seitenschiffen Platz genommen. / zg

