Jüdische Künstler zu Gast

Speyer.Trotz Corona-Pandemie geht sie jetzt los: Am Mittwoch, 14. Oktober, beginnen die SchUM-Kulturtage, die zum ersten Mal in Speyer stattfinden. Neben informativen Vorträgen, Lesungen und Führungen besuchen hochkarätige jüdische Künstler die Domstadt und präsentieren den Facettenreichtum jüdischer Kultur. Diese hat in Speyer eine lange Tradition: Gemeinsam mit Worms und Mainz bildet Speyer den Verbund der SchUM-Städte, in denen die jüdische Lehre und Kultur im Mittelalter eine Blütezeit erlebte und weit über die Landesgrenzen strahlte. Im Jahr 2021 wird auch darüber entschieden, ob dieses Vermächtnis in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen wird. Die Eröffnungsveranstaltung der Kulturtage mit einem Vortrag über „Frauen und SchUM“ von Prof. Dr. Elisa Klapheck am Mittwoch, 14. Oktober, ist bereits ausgebucht.

Aber am Sonntag, 18. Oktober, um 17 Uhr, wagen „Die drei Kantoren“ in der Stadthalle einen ironischen Blick auf die großen biblischen Mythen. Die Musik in ihrem Programm „Ob Sie’s glauben, oder nicht . . . “ reicht vom klassischen Chazzanut über israelische Songs bis hin zu jiddischen Liedern.

Darüber hinaus besucht der Kantor der Westendsynagoge Frankfurt, Yoni Rose, Speyer für ein Konzert. Am Mittwoch, 21. Oktober, wird der studierte Opernsänger im Gemeindesaal der Synagoge Beith Schalom um 18 Uhr „Sternstunden der kantoralen Musik“ mit den bekanntesten Melodien dieses Genres präsentieren.

Ein besonderes Projekt hat das Ensemble „Waks“ verwirklicht: Jüdische Phonographenstimmen – Yiddish Voices. Sie rekonstruieren, interpretieren und ergänzen jiddische Lieder, die zwischen 1928 und 1943 mit Wachswalzen-Phonographen in russischen Dörfern aufgenommen wurden. Hierbei verweben sie die Vergangenheit in Form der Originalaufnahmen mit den Livedarbietungen des Ensembles. Aufgrund der großen Nachfrage findet das Konzert am Samstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadthalle statt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 13.10.2020