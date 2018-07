Jüdisches Leben vor 1938 wird erfahrbar

Anzeige

Speyer.Nach der großen mittelalterlichen Vergangenheit als Teil der SchUM-Städte mit Mainz und Worms bildete sich um 1800 in Speyer wieder eine jüdische Gemeinde. Deren Akten wurden in der Pogromnacht 1938 beschlagnahmt und ins Staatsarchiv Speyer verbracht. Nach dem Krieg kamen diese Akten – über die französische Militärregierung, deutsche Behörden und jüdische Nachfolgeorganisationen – in die Central Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem.

Die Central Archives, die sich als Archiv der Diaspora verstehen, agieren zwar weltweit, aber die Hälfte ihrer Bestände stammt aus Deutschland. Die Überlieferung jüdischer Quellen ist sehr kompliziert: So verstreut, wie die Juden über die Welt sind, so sind es auch ihre Akten. Salomon Korn, der frühere Vorsitzende des Zentralrates, drückte es 2005 so aus: „Die Akten der jüdischen Vorkriegsgemeinden teilen das Schicksal jüdischer Menschen: ausgeplündert, vertrieben, über alle Welt verstreut.“

Als die Archivverwaltung Rheinland-Pfalz in den 1970er und 1980er Jahren die Dokumentation zur Geschichte der Juden Rheinland-Pfalz erstellte, wurden Teile der Unterlagen verfilmt und die Mikrofilme dem Landesarchiv Speyer übergeben.