Jugendarbeit – aber digital

Mainz/Speyer.Als einer von zehn Preisträgern wurde die Katholische junge Gemeinde (KjG) im Diözesanverband Speyer jetzt durch Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim Ideenwettbewerb „Ehrenamt 4.0“ ausgezeichnet. Simon Schwarzmüller, KjG-Diözesanleitung, und Kristin Geißler, Mitglied im KjG-Diözesanausschuss, nahmen in Mainz den mit 1000 Euro dotierten Preis für das Projekt „Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche in der digitalen Ebene“ entgegen.

„Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde klar, dass Gruppenstunden, gemeinsame Aktionen und Freizeiten in unseren Pfarreien so in nächster Zeit nicht mehr stattfinden können. Deshalb haben wir uns im Diözesanausschuss schnell entschieden, unsere digitalen Angebote weiterzuentwickeln“, so Schwarzmüller. Für die Treffen der verschiedenen diözesanen Gremien hat sich in der KjG Speyer in den letzten Jahren bereits ein eigens eingerichteter Server etabliert. Der wurde nun auch für Veranstaltung und Vernetzungsrunden genutzt.

Während der Veranstaltungsreihe „KjG versus Corona“ trafen sich in der Hochphase regelmäßig rund 20 Teilnehmer aus dem ganzen Bistum, um an digitalen Spieleabenden teilzunehmen. Dabei kamen die Teilnehmer nicht nur mit anderen in Austausch und hatten Spaß, sondern lernten auch verschiedene Online-Plattformen und Tools kennen. Diese sollten als Hilfestellung für innovative digitale Formate, neben klassischen Präsenzangeboten, vor Ort dienen. Im Vorfeld der Sommerferien wurden die Pfarrjugendleitungen zudem bei digitalen Austauschtreffen über die aktuellen Corona-Maßnahmen informiert. Bei diesen Treffen wurden die Auswirkungen auf Ferienangebote und Gruppenstunden thematisiert und gemeinsam über Lösungen beraten.

Die digitalen Angebote zeigten ihren Erfolg in den KjG-Pfarreien vor Ort. Die KjG Mußbach organisierte beispielsweise neben wöchentlichen digitalen Gruppenstunden das halb analog, halb digitale Angebot „Zeltlager in the box“, das in der vierten Sommerferienwoche das Zeltlagerfeeling nach Hause holen sollte.

Gottesdienst in der Tüte

Die Junge Kirche Mutterstadt organisierte zu Ostern einen „Gottesdienst in der Tüte“, den jeder von zu Hause aus feiern konnte. Leiter der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg aus Kaiserslautern drehten Erklär-Tutorials fürs Basteln.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zu den Gewinnern des Ideenwettbewerbs gehören. Aufgrund der positiven Rückmeldungen und der wieder steigenden Fallzahlen wollen wir das Preisgeld vor allem für die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe nutzen und einen Online-Escape-Room kaufen“, erklärt Geißler. Schwarzmüller ergänzt: „Gerade jetzt besteht die Möglichkeit, dass einzelne Gemeinden zu Risikogebieten werden und Kinder und Jugendliche aus ihrer Gruppe gerissen werden. Wir sehen es als unseren Auftrag an, die Vernetzung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen und die soziale Bildung zu stärken. Deshalb möchten wir auch andere Akteure in der Kinder- und Jugendarbeit ermutigen, digitale Formate zu erproben.“ is

