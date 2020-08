Jugendarbeit als Wurzel

Speyer.Weihbischof Otto Georgens wird am Sonntag, 23. August, die beiden Pastoralassistentinnen Annika Bär und Marie-Christin Mayer sowie den Pastoralassistenten Dominik Schek in den seelsorglichen Dienst im Bistum Speyer aussenden. Die Beauftragung erfolgt bei einem feierlichen Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, im Garten des Priesterseminars. Sollte die Wetterlage eine Feier im Freien nicht zulassen, wird der Gottesdienst in den Dom verlegt. An der Feier können aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie nur geladene Gäste teilnehmen. Die Messe wird aber über die Social-Media-Kanäle und die Homepage des Bistums übertragen.

„Als Messdienerin und Gruppenleiterin in der Kolpingjugend habe ich zunächst eine klassische Jugendarbeitskarriere in der Pfarrei absolviert“, sagt Annika Bär (kleines Bild). Die 28-Jährige stammt aus Kleinkarlbach und hat sich nicht nur in der Pfarrei, sondern auch auf Diözesan- und Bundesebene in der Kolpingjugend engagiert. Die Entscheidung, hauptamtlich in der Kirche zu arbeiten, fiel ihr leicht. Nach ihrem Abitur am Gymnasium in Grünstadt studierte sie in Mainz Theologie, katholische Religionslehre und Geschichte für das Lehramt. Nach dem erfolgreichen Abschluss 2018 wurde sie in den zweijährigen Pastoralkurs des Bistums aufgenommen.

„Eine Frage, die mich in den letzten Monaten während meines Pastoralpraktikums in der Pfarrei Heiliger Michael in Deidesheim besonders beschäftigt hat, ist, wie wir trotz der Corona-Beschränkungen den Kontakt zu den Menschen halten können“, sagt Bär. Für sie ist es wichtig, in der Seelsorge neue Wege zu gehen und das, was sich in der Krise bewährt hat, etwa in der Nutzung neuer Medien, fortzuführen. „Ich möchte in meiner Arbeit dem Rechnung tragen, was die Menschen bewegt, sehen, was es vor Ort gibt und wie Kirche zukunftsfähig gestaltet werden kann.“ Seit 1. August arbeitet sie als Pastoralassistentin in der Pfarrei Theodard in Rülzheim.

Auch Marie-Christin Mayer (kleines Bild) ist über die Jugendarbeit und das Engagement in ihrer Heimatpfarrei zum Beruf als Seelsorgerin gekommen. Sie war Messdienerin, Mitglied im Vorstand des Pfarreirates und Gemeindeausschussvorsitzende. Im Jugendverband Junge Kirche Speyer (JUKI) engagierte sie sich in verschiedenen Dekanats- und Diözesangremien. Acht Jahre hat sie sich im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) als Dekanatsvorsitzende positioniert und ist seit zwei Jahren Geistliche Leiterin im Dekanat Speyer. „Ich habe über den Verband Kirche noch einmal ganz anders kennengelernt“, berichtet die 28-Jährige. „Mir macht es Spaß, Kirche in Gemeinde und Verband zu gestalten“. So lag die Entscheidung für das Studium der Theologie nahe.

Nach dem Abitur am Kaiserdom Gymnasium in Speyer absolvierte Mayer zunächst ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ludwigshafen. Anschließend studierte sie Diplom-Theologie sowie Mathematik und katholische Religionslehre fürs Lehramt an der Uni Mainz. Beim Praktikum im Pastoralkurs arbeitet sie im „Wortschatz“-Projekt der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini in Germersheim mit, an dem sich rund 150 Menschen ehrenamtlich beteiligen. Kern ist, die Bibel zum Schatz für Menschen werden zu lassen – zum Beispiel mit Erlebnisführungen durch die Welt der Heiligen Schrift. „Es macht einfach Spaß, mit Menschen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen und sie auf ihrem Glaubens- und Lebensweg zu begleiten“, so die Pastoralassistentin. Marie-Christin Mayer wird erst ab 1. Oktober ihren Einsatz in der Pfarrei Heilige Anna in Edenkoben beginnen.

„Eigentlich war ich immer in meiner Heimatpfarrei aktiv“, berichtet Dominik Schek von „einer ganz normalen kirchlichen Sozialisation“. Der 28-Jährige stammt aus Freinsheim. Nach dem Abitur am Werner-Heisenberg-Gymnasium in Bad Dürkheim wollte er „etwas Praktisches machen“ und absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einer Kindertagesstätte. „Es war spannend so das System Kita kennenzulernen.“ Übers FSJ kam er in Kontakt mit dem Verband Junge Kirche. „Ich habe dort meine spirituelle Heimat gefunden und gemerkt, wie der Glaube für mich an Relevanz gewinnt.“ Die Zeit, in der er gemeinsam mit anderen Mitgliedern in Gruppenleiterschulungen junge Menschen fit für die Jugendarbeit gemacht hat, bezeichnet er als „prägend“ und „Glaubensvertiefend“. Deshalb entschied er sich für das Theologiestudium in Mainz, das ab Herbst 2012 als Magisterstudiengang angeboten wurde.

In der Studienzeit sammelte Schek erste seelsorgliche Erfahrungen bei einem Praktikum in der Gefängnisseelsorge. Außerdem war er Teilnehmer an der Kundschafterreise des Bistums nach England, wo er „Kirche aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen“ konnte. „Für meine Arbeit ist mir die Frage wichtig, wie wir als Kirche vor Ort mit Menschen in Kontakt kommen können, die keinen Bezug mehr zur Kirche haben.“ Seit 1. August arbeitet Dominik Schek in der Pfarrei Heiliger Wendelinus in Ramstein.

Im Bistum gibt es zurzeit 114 Pastoralassistenten und -referenten. Etwa ein Drittel ist in der Pfarrseelsorge tätig, rund ein Viertel als Religionslehrer, die übrigen arbeiten in der außerordentlichen Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen, als Bildungsreferenten oder in der Verwaltung. Nach der Beauftragung folgt eine dreijährige Tätigkeit als Pastoralassistent, bevor ihnen nach der zweiten Dienstprüfung der Titel Pastoralreferent verliehen wird. is/Bilder: Bistum

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 12.08.2020