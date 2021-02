Jugendförderung bereitet Ferien- und Freizeitangebote vor

Speyer.Die Jugendförderung der Stadt hat für dieses Jahr wieder spannende Aktionen in den Ferien für Kinder und Jugendliche geplant. Im Vordergrund stehen wie immer Erleben, Mitmachen, Mitbestimmen und natürlich jede Menge Ferienspaß, teilt die Stadtverwaltung mit.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird die Jugendförderung ihr vollständiges Programm sukzessive im Laufe des Jahres auf ihrer Internetseite www.jufö.de veröffentlichen, um es der Pandemie-Situation möglichst flexibel anpassen zu können.

Verraten werden kann aber schon, dass die beliebten Ferienprogramme in der Walderholung für Kinder im Grundschulalter in den Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien stattfinden sollen. Zudem wird sich das Jufömobil voraussichtlich ab Ostern wieder auf den Weg machen und für Kinder und Jugendliche Spiel- und Bewegungsaktionen in den Stadtteilen anbieten. Jugendliche können sich gleich auf drei Freizeiten freuen: „Chill und Grill“ am Bodensee, eine Kanu-Freizeit „Surprise“ sowie eine Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer stehen in den Startlöchern. In den Pfingstferien findet eine Ganztagsferienbetreuung in der Walderholung und an weiteren Standorten für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren statt.

Interessierte Jugendlichen können sich ab sofort über die Internetseite der Jugendförderung einen Platz für die angebotenenFreizeiten sichern. Ab Aschermittwoch, 17. Februar, 12 Uhr, werden Online-Anmeldungen für das Ferienprogramm in der Walderholung in den Pfingstferien möglich sein.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zur Anmeldung können auf www.jufö.de nachgelesen werden.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 08.02.2021