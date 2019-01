Jugendliche diskutieren über Missbrauch

Speyer.Die Schülertage im Bistum stehen unter dem Motto „Meine Diözese“. Dahinter steckt die Idee, den Schülern die Möglichkeit zu geben, die Kirche nicht aus dem Schulbuch, sondern durch Gespräche und Begegnungen mit Vertretern der Diözese kennenzulernen. Rund 110 Schüler des Hans-Purmann-Gymnasiums und des Edith-Stein-Gymnasiums aus Speyer, des Lise-Meitner-Gymnasiums aus Maxdorf und der Integrierten Gesamtschule Landau waren die Ersten, die das Informationsangebot nutzten.

Bei der Domführung, unter anderem mit Domdekan Christoph Kohl und Domkapitular Josef Szuba, lernten die Jugendlichen die Krypta, die Orgel, die Katharinenkapelle und die Sakristei mit dem Goldenen Kaiserevangeliar kennen. Im Chorsaal im Haus der Kirchenmusik präsentierte Pressesprecher Markus Herr Informationen über die Diözese, wie es in einer Mitteilung heißt. Mitarbeiter der Caritas gaben einen Einblick in die Arbeit ihres Verbandes sowie in das Jahresthema „sozial braucht digital“. Dabei stellten sie auch den Bereich „Young Caritas“ und die Schwangerschaftsberatung vor.

Danach hatten die Schüler die Möglichkeit, jeweils an zwei Workshops ihrer Wahl teilzunehmen. Das Angebot reichte von kniffligen Fragen zur Bistumsgeschichte im „Escape-Room“ des Bistumsarchivs und dem Workshop zu „Kirchen, Sekten, Konfessionen“ bis zur Auseinandersetzung mit dem Thema sexueller Missbrauch mit dem Präventionsbeauftragten des Bistums, Oberschulrat Thomas Mann. Dieser Workshop stand zum ersten Mal auf dem Programm der Schülertage. „Die Schüler waren sehr interessiert und haben auch viel untereinander diskutiert“, sagte Mann. „Grenzen achten und Achtsamkeit waren wichtige Themen.“

Homosexuell und katholisch

Auf großes Interesse stieß auch der ebenfalls zum ersten Mal angebotene Workshop von Axel Ochsenreither, Referent für Männerseelsorge, zum Thema „Homosexuell und katholisch – geht das zusammen?“. „Die Jugendlichen haben von ihren Erfahrungen berichtet und sich die Frage gestellt, wie wohl Jesus mit homosexuellen Menschen umgehen würde. Für sie war klar, dass Jesus immer auf der Seite der Ausgegrenzten und Schwachen gestanden hat“, erklärte der Workshopleiter. Diözesanrichterin Dr. Hildegard Grünenthal informierte in ihrem Workshop über das Thema kirchliche Eheschließung. „Die Schüler waren offensichtlich überrascht, dass es ein kirchliches Regelungswerk gibt und dass kirchliches Handeln überhaupt eine gesetzesmäßige Grundlage hat“, berichtete Grünenthal.

Kennenlernen konnten die Schüler auch das Engagement des Caritasverbandes in der Flüchtlingsunterkunft in der Engelsgasse. Ein Angebot, das Lena und Alicia aus Speyer nutzten. „Interessant und informativ“, so ihr Urteil. Bedauerlich fanden die beiden 17-Jährigen nur, dass sie keine Gelegenheit hatten, selbst mit Flüchtlingen zu reden.

Zum Abschluss stellte sich Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den Fragen der Jugendlichen: Sie interessierten sich für seinen Alltag als Bischof ebenso wie nach der Einheit und Zukunft der Kirche sowie der Caritas. Auch die Einstellung des Bischofs zu Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften war für sie ein Thema, schreibt das Bistum in der Mitteilung weiter. Ebenfalls von Interesse für die Jugendlichen war die Frage nach seinem Umgang mit dem Missbrauch in der katholischen Kirche. Wiesemann machte seine Erschütterung über jenen deutlich, besonders auch darüber „dass man den Opfern häufig nicht geglaubt habe“. Kirche müsse sich wieder darauf besinnen, Menschen den Raum zu geben, die Liebe Gottes zu erfahren und dorthin gehen, wo Menschen Unterstützung brauchen. In den nächsten Tagen werden auch Weihbischof Otto Georgens, Generalvikar Andreas Sturm und Domkapitular Dr. Christoph Kohl die Gesprächspartner der jungen Menschen sein. „Es war ein toller Tag!“, zog Anna, Schülerin des Edith-Stein-Gymnasiums, ein Fazit des ersten Tages. „Gut, offen, ehrlich“ so lobte der 17-jährige Benedikt die Gespräche mit den Mitarbeitern des Bistums: „Keine Frage wurde umgangen.“ zg

