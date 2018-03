Jugendliche finden hier vorübergehend Heimat

Anzeige

Speyer.„Zentraler geht es wirklich nicht“, freut sich Bürgermeisterin Monika Kabs über die neue Wohngruppe, die die Diakonissen Speyer-Mannheim über Winter im „Rodensteiner Hof“ eingerichtet haben. Die Stadt hatte die Immobilie am Königsplatz – bis 2002 Domizil der Speyerer Tagespost – vor zwei Jahren erworben und nun das erste Obergeschoss, in dem lange die Barmer untergebracht war, für die Erweiterung des stationären Jugendhilfeangebots den Diakonissen zur Verfügung gestellt. Nun wurde die neue Wohngruppe den Vertretern von Medien präsentiert. Auch Matthias Marz von der Wilhelm-und-Milly-Vollmer-Stiftung nahm an der kleinen Eröffnungsfeier teil.

Mit den neun Plätzen in dieser fünften Regelgruppe können die Diakonissen Speyer-Mannheim in der Domstadt, verteilt über die Innenstadt, insgesamt 45 Plätze für teilstationäre und ambulante Betreuung vorhalten, zeigten sich Vorsteher Dr. Günter Geisthardt und Fachbereichsleiter Rolf Schüler-Brandenburger erfreut. Auch darüber, dass die Stadt den Einsatz für die Kinder- und Jugendhilfe mit der Bereitstellung der Räume so großherzig unterstütze. Dass bereits seit vier Monaten sechs Mädchen und ein Junge im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, alle deutschsprachig, hier wohnen, sieht Schüler-Brandenburger als Beweis für den großen Bedarf an. Um die die Betreuung der jungen Bewohner im Rodensteiner-Domizil kümmern sich vier Fachkräfte. Die jungen Frauen fördern Kinder und Jugendliche in Tageseinrichtungen durch Ergänzung der Bildung und Erziehung in der Familie.

Zurück in die Selbstständigkeit

In den Einrichtungen „Hilfen zur Erziehung“ erbringen die rund um die Uhr erreichbaren Diakonissen-Mitarbeiterinnen pädagogische und therapeutische Leistungen für Kinder, Jugendliche und deren Familien, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung ohne diese Hilfe nicht gewährleistet ist. Jugendliche können in stationären und teilstationären Gruppen in Wohnungen in Speyer und der Pfalz eine vorübergehende Heimat finden, informierte der Fachbereichsleiter. In der Regel bleiben sie ein bis eineinhalb Jahre in der Obhut der Diakonissen, ehe sie zurück in ihre Familien oder in die Selbstständigkeit geführt werden.