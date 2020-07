Julia Jawhari im Rennen

Die Speyerer Stadträtin Julia Jawhari will für die Grünen in den Landtag. © Bassing

Speyer.Bei der ersten Kreismitgliederversammlung der Grünen seit der Corona-Krise, die nicht online, sondern persönlich stattfand, im Hotel „Löwengarten“ ging es um die Landtags- und Bundestagswahlen im kommenden Jahr 2021. Auf der Tagesordnung stand die Wahl der Delegierten für die Listenaufstellungen, die Entlastung des bisherigen Vorstands und die Unterstützung der Kandidatur von Julia Jawhari für die Landtagswahlen, die bei einer Enthaltung erfolgte.

Die 47-Jährige lebt seit 2009 mit Mann und zwei Kindern in Speyer, hat Schauspiel an der Accademia Teatro Dimitri in der Schweiz studiert und war einige Jahre als Schauspielerin und Theaterpädagogin tätig. Später hat sie Psychologie und Publizistik in Heidelberg und Zürich studiert. Sie ist Geschäftsführerin der Grünen im Rhein-Pfalz-Kreis und seit 2019 im Speyerer Stadtrat.

Julia Jawhari warb bei den Mitgliedern für die Bedeutung und die Dringlichkeit einer Ernährungswende und verdeutlichte die Auswirkungen unseres derzeitigen Ernährungssystems auf Tiere, Umwelt, Klima und Gesundheit. Das Thema sei nicht erst durch den aktuellen Skandal in der Fleischindustrie reif. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020