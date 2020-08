JuLis wollen sich mit guten Ideen einmischen

Speyer.Nach einigen Jahren der Inaktivität haben sich in Speyer erstmals wieder die Mitglieder der Jungen Liberalen (JuLi), der unabhängigen Jugendorganisation der FDP, getroffen, um den Kreisverband Speyer zu reaktivieren. Einstimmig gewählt wurde in Anwesenheit von Bundestagsabgeordnetem Manuel Hoeferlin und FDP-Stadträten ein neuer Vorstand mit Marius Weiler an der Spitze. Als Schatzmeisterin fungiert Ann-Kathrin Hofmann, als Programmatiker Bastian Bubbel.

„Die JuLis Speyer treten ein für Freiheit, Individualität und Eigenverantwortung vor Ort und wollen von nun an federführend liberale Politik für junge Menschen in Speyer gestalten. Dabei verstehen wir uns als politisches Sprachrohr junger Menschen mit einem Leitbild, das von selbstbestimmtem Handeln geprägt ist“, erklärte der neue Vorstand. Das Gremium freue sich riesig, diesen ersten Schritt getan zu haben, nachdem es lange Zeit keinen liberalen Ansprechpartner für junge Leute ab 14 Jahren in Speyer gab.

„Aktiv Zukunft mitgestalten“

Jungen Menschen solle ein politisches Engagement vor Ort und ein niederschwelliger Einstieg in die Politik ermöglicht werden. Es sei wichtig, dass sich junge Leute aktiv in die Politik mit neuen Ideen einmischen und ihre Zukunft mitgestalten, auch direkt vor Ort, und nicht länger zusehen, wie ältere Menschen über die Zukunft der jungen Generation entscheiden.

„Als Vorstand sind wir sehr gespannt auf unsere zukünftige Arbeit, denn jetzt stehen vor allem das Gewinnen von Neuzugängen im Alter zwischen 14 und 35 Jahren an, die Lust haben, die Arbeit des Kreisverbandes zu unterstützen und die den liberalen Gedanken weitertragen möchten sowie das nächste Jahr mit der Landtags- und Bundestagswahl an“, heißt es in der Pressemitteilung.

An der Versammlung nahmen neben Überraschungsgast Manuel Hoeferlin (MdB), die stellvertretende Landesvorsitzende der JuLis Rheinland-Pfalz, Ann-Kathrin Johann, die Stadträte Bianca Hofmann und Mike Oehlmann, FDP-Kreisvorsitzender Thorsten Frank sowie Bernd Rückwardt, Ehrenvorsitzender des Kreisverbands, teil. Sie wollen den von der Mutterpartei vorangetriebenen Neugründungsprozess unterstützen und begleiten. zg

