Käse, Liebe und Kreisverkehr

Dicke Buam und Investmentbanker

Ein anderes Kaliber ist Georg „Schorsch“ Spindler, der singende bayerische Landschaftsgärtner aus Issing, der statt einer Gitarre einen Bass zupft und skurrile Geschichten aus seiner Heimat singt. Zum Beispiel vom „dicken Bua“ und seinen dicken Eltern, die sich auf der Couch empören, dass der Stürmer im Fernsehen nicht rennt, vom Investmentbanker, der nur noch in falschen Anglizismen denkt und nach Abstaubing fährt.

„Erziehung in Bayern damals und heute“ ist der Untertitel von „Hundsbua“, das er mit einer vietnamesischen Maultrommel untermalt, die er angeblich Haindling abgekauft hat. Der „Hundsbua“ zieht als Strafe 100 Vaterunser klar den zwei Wochen ohne Internet vor. Mit Backing vocals von „Blinker“ und Sauter singt er das Lied vom Kreisverkehr, den der Bürgermeister plötzlich ins Dorf gepflanzt hat, weil er vom Einkaufszentrum träumt.

Eva Sauter (Künstlername „Einfach nur Eva“) singt vom neuen Wohnort Jungbusch, der in krassem Gegensatz zum beschaulichen Tübingen steht, wo sie aufgewachsen ist, und bitterböse „vom schönen Gefühl nach dem Ende einer Beziehung“(„Du bist jetzt hässlich“), wobei sie die Zuhörer mit einem kräftigen „Hässlich!“ unterstützen. Besonders schön ist das träumerische „Fahrradfahren“.

Als „Quartalsklassiker“ hat die Runde „You can’t always get what you want“ von den Stones zum gemeinsamen Ausklang gewählt. Uli Zehfuß, der mit „Dünnes Eis“ eröffnet hat, setzt mit „Als das Leben noch nicht losgegangen war“, den Schlusspunkt unter einen entspannten, entdeckungsreichen Abend. Am 4. Mai ist mit Manfred Maurenbrecher wieder eine Größe zu Gast.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.02.2018