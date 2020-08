Kaiser Heinrich sei Dank

Speyer.Zum traditionsreichen Privilegienfest lädt die Saliergesellschaft für Samstag, 8. August, 17 Uhr, in den Dom ein. Der Messfeier steht Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer vor. Er wird sich in seiner Predigt mit dem Codex Aureus Spirensis, einem überaus prachtvoll gestalteten Evangelienbuch des Mittelalters befassen. Die Messe wird am Volksaltar zelebriert, die Gemeinde sitzt im Mittelschiff. Ein Ensemble der Speyerer Dommusik wird die Lichtermesse musikalisch gestalten.

Bedingt durch die Corona-Pandemie müssen der gemeinsame Gang zu den Kaisergräbern und der traditionelle Empfang in der Vorhalle entfallen. Der Spendenerlös soll der Sozialen Anlaufstelle (SAS) am Festplatz für die Unterstützung der Obdach- und Wohnungslosen zugutekommen, so die Pressemitteilung.

Die Feier geht auf die Verleihung umfangreicher Privilegien an die Bürger der Stadt Speyer durch Kaiser Heinrich V. zurück. Anlass war die Beisetzung seines Vaters Heinrich IV. im Speyerer Dom am 7. August 1111. Der Text der Vorrechte wurde über dem Hauptportal des Doms angebracht. Diese bedeuteten „die Befreiung von drückenden Erbschaftssteuern, Zöllen und unbezahlt zu erbringenden Dienstleistungen“, so Alfred Schießler, Vorsitzender der Saliergesellschaft.

Gottesdienst als Dankeschön

Der Kaiser verknüpfte den Erhalt der Privilegien mit einem Gebot: Er forderte die Bewohner auf, am Todestag seines Vaters mit Kerzen zu einem Gedenkgottesdienst in den Dom zu kommen, um für das Seelenheil Heinrichs IV. zu beten. Undvon jedem Hause sollte ein Brot den Armen zum Almosen gegeben werden. Die Saliergesellschaft hat 1992 diese Tradition aufleben lassen. Anmeldung unter Telefon 06232/10 21 40 oder E-Mail pfarramt.speyer@bistum-speyer.de. zg.

