Kaleidoskop aus Melodien

Speyer.Ursprünglich definiert als optisches Gerät für Spielereien mit Licht und Spiegeln steht das „Kaleidoskop“ auch für Vielfältigkeit und Vielfarbigkeit: Kein Wunder also, das der bekannte Pianist, Komponist und Musikpädagoge Christof Heringer beim Einblick in sein breit gefächertes Werk bei der Namensgebung seines Konzerts am Freitag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Landesbibliothekszentrum der Pfälzischen Landesbibliothek (LBZ) auf den Titel „Jazzkaleidoskop“ verfiel.

Bei der Veranstaltung wird Christof Heringer auch sein gesamtes Kompositionswerk an die Musiksammlung der Pfälzischen Landesbibliothek übergeben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Einführung übernimmt Dr. Peter Schiedemayer. Christof Heringer, Jahrgang 1961, und sein Ensemble sind eine feste Größe in der Jazzszene der Pfalz- und Saarregion. In unterschiedlichen Formationen – zumeist als Jazztrio – treten sie bei zahlreichen Festivals und Konzerten auf. Im Zentrum stehen dabei eigene Stücke aus der Feder von Christof Heringer, der bereits im Alter von 16 Jahren nach ersten Banderfahrungen zu komponieren anfing. Waren es Ende der 1970er Jahre eher Rockkompositionen, kamen in den 1980er und 1990er Jahren Soul und Funk dazu, bevor er über den Kontakt zu amerikanischen Musikern den Jazz entdeckte. Christof Heringer erhielt seine musikalische Ausbildung an der Pfälzischen Musikakademie in Speyer und der Bundesakademie in Trossingen. Er gewann als Jazzpianist zahlreiche Preise.

Einblick in Ideenwerkstatt

„Jazzkaleidoskop“ wird einen Einblick in die Ideenwerkstatt des vielfältigen Komponisten geben: Beim Bibliothekskonzert präsentiert das Christof-Heringer-Quintett einen Querschnitt aus ihren letzten Programmen. Es musizieren Matthias Wolf (Bass), Helmut „Daisy“ Becker (Trompete), Thomas Girard (Saxophon), Uli Gessner (Drums) und Christof Heringer (Piano). Der Eintritt zum Konzert ist frei. zg

