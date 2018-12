Kammermusik für alle

Speyer.Das Programm für die Reihe „Konzert am Nachmittag“ des Seniorenbüros für das erste Halbjahr 2019 liegt vor. Es kann im Tourist Büro und im Seniorenbüro abgeholt werden. Die Konzerte beginnen jeweils um 15 Uhr im Historischen Ratssaal. Seinen Auftritt am Montag, 4. Februar, hat das Ensemble Trifoi unter das Motto „Frischer Wind auf historischen Instrumenten“ gestellt.

Am Dienstag, 26. März, gestalten erstmals Schülerinnen und Lehrer des Edith-Stein-Gymnasiums ein Konzert. Am Mittwoch, 24. April, heißt das Motto „Wo Musik erklingt, da lass dich nieder“ – Menschen mit Demenz sind dabei willkommen.

„Begegnung – Lieder und Arien für Sopran und Harfe“ ist Thema für das Konzert am Donnerstag, 16. Mai. Das Hoffmeister-Quartett gastiert am Mittwoch, 26. Juni, unter dem Motto „Wiener Klassik aus dem Osten Europas“ in Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa Potsdam. Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenfrei. zg

