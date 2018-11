Kantorei führt den „Elias“ auf

Speyer.Die Speyerer Kantorei führt als großes Jahreskonzert am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr das Oratorium „Elias“ op. 70 von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Gedächtniskirche, am Bartholomäus-Weltz-Platz 5, auf. Die Vokalsolisten sind Juliane Dennert und Almut Fingerle (Sopran), Simone Pepping (Alt), Martin Erhard (Tenor) und Thomas Herberich (Bariton).

Unterstützt werden die Solisten und der Chor vom Heidelberger Kantatenorchester. Die Gesamtleitung hat Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.11.2018