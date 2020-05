Kapazitäten für die Forschung

Speyer.Die Stadtwerke beteiligen sich an „Folding@home“, einem Computing-Projekt für die Krankheitsforschung. Dabei stellen sie freie Rechenkapazitäten, besonders in den Nachtstunden, zur Verfügung. Das Computing-Projekt aus weltweit vernetzten Computern nutzt diese Rechenkapazitäten, um das SARS-CoV-2-Virus zu erforschen. „Folding@Home“ ist kein neues Projekt, seit zwei Jahrzehnten können Privatpersonen und Unternehmen die Rechenleistung für die Simulation von Proteinfaltung zur Verfügung stellen und so helfen, die medizinische Forschung an Krankheiten voranzubringen. Hinter dem gemeinnützigen Projekt steht die kalifornische Stanford University. zg

