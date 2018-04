Anzeige

Speyer.In der Weimarer Republik erlebte die politische Karikatur einen Boom: Während der 1920er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es knapp 80 humoristisch-satirische Zeitschriften, die die politischen Verhältnisse mit spitzer Feder kommentierten, heißt es in einer Pressemittelung. Die Ausstellung „Darüber lacht die Republik – Friedrich Ebert und ,seine’ Reichskanzler in der Karikatur“ in der Pfälzischen Landesbibliothek will einen Überblick über die damaligen Debatten rund um Reichspräsident und die wechselnden Regierungen der Zeit bieten.

Zahlreiche Zeichnungen sind erstmals in einer Präsentation zu sehen. Die Ausstellung wird am morgigen Mittwoch um 19 Uhr durch Kurator Dr. Michael Braun, Mitarbeiter der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg eröffnet.

Im Fokus der Kritik

Als herausragende Repräsentanten der jungen Weimarer Republik standen besonders Friedrich Ebert und die jeweils amtierenden Reichskanzler im Fokus der Kritik: Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl von rund 70 Zeichnungen, die Ebert und jene Kanzler ins Visier nimmt, die er zu seinen Lebzeiten ernannt hat. Der Eintritt ist frei. zg