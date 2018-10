Kataloge in fünf Vitrinen

Speyer.Seit 50 Jahren fördert der Kunstverein bildende Künstler, kümmert sich um den Nachwuchs aus Deutschland und dem Ausland. Zum Jubiläum widmet das Landesbibliothekszentrum/Pfälzische Landesbibliothek dem Verein von Montag, 15. Oktober, bis Samstag, 29. Dezember, eine Ausstellung.

Unter dem Titel „50 Jahre Kunstverein Speyer“ werden Plakate von zehn ausgewählten Ausstellungen präsentiert. Begleitend dazu werden ausgewählte Kataloge aus 50 Jahren Ausstellungsarbeit in fünf Vitrinen gezeigt. Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Buchkunst – Kunst in Bibliotheken“ anlässlich der Bibliothekstage Rheinland-Pfalz, die am Mittwoch, 24. Oktober beginnen.

Galeriegebäude im Kulturhof

Von 170 Kunstfreunden im März 1968 gegründet, hat der Verein zurzeit rund 700 Mitglieder. Zwei Monate später präsentierte sich der Verein bereits mit einer ersten Ausstellung. Von 1977 bis 1999 stand das „Blaue Haus“, im Zentrum zahlreicher Vernissagen. Seit 2001 nutzt der Kunstverein das Galeriegebäude im zentrumsnahen Kulturhof Flachsgasse. In den vergangenen zehn Jahren wurden jährlich acht bis zehn Ausstellungen durchgeführt, auch in Zusammenarbeit mit der Städtischen Galerie Speyer. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.10.2018