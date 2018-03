Katastrophenschützer sind nun besser gerüstet

Anzeige

Speyer.Die Feuerwehr Speyer hat aus vier Fahrzeugen zwei gemacht und gleichzeitig ihren Standard verbessert. Die Präsentation zweier Einsatzwagen für die Facheinheit Information und Kommunikation (IuK) krönte am Samstagmorgen das Ende einer langen Vorbereitungsphase, die mit 385 000 Euro zu Buche schlägt.

„Kater Speyer 2/11/1“ und „Kater Speyer 2/69/1“ sind die „Neuen“ im Fuhrpark der Wehr. Der Führungs- und der Fernmeldekraftwagen wurden von der IuK entsprechend der Anforderungen für die Stadt Speyer geplant und während der Fertigung betreut. „Wir sind zuständig für die komplette Kommunikation“, fasste Wolfgang Schmitt als Sprecher die Aufgabe der Facheinheit zusammen und ergänzte: „Wir unterstützen alle Einheiten organisationsübergreifend.“

Im Detail stellte er den Aufbau und die Funktion der neuen Fahrzeuge vor. „Von der Ausstattung her ist der Führungskraftwagen ein Einsatzleitwagen mit der Ausrüstung für den Katastrophenschutz“, erläuterte Schmitt. Funk-, Telefon- und Datenverbindungen seien vorhanden, Telefon und Fax über Mobilfunk an zwei Arbeitsplätzen ebenso. Via Satellit könnten Verbindungen bei längeren Stromausfällen sichergestellt werden, sagte Schmitt weiter.