Anzeige

Speyer.Viele Kunden hätten sich in den vergangenen Tagen bei den Stadtwerken (SWS) gemeldet und von unerwünschten Anrufen eines Energiehändlers berichtet, der angeblich im Auftrag der SWS die Umstellung auf Ökostrom anbieten würde. Firmenname und Telefonnummer konnten nicht eindeutig genannt werden.

Die Stadtwerke stellen klar, dass sie weder eine Kooperation mit anderen Energiehändlern haben noch Verträge oder Tarifwechsel am Telefon anbieten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die SWS raten, bei Werbeanrufen sowie bei Haustürgeschäften keine persönlichen Daten, Zählerstände, Energieverbräuche, Bankverbindungen oder ähnliches weiterzugeben. Werbeanrufe sind tatsächlich nur dann erlaubt, wenn sich die Angerufenen im Vorfeld ausdrücklich damit einverstanden erklärt haben. Wird man unerwünscht kontaktiert, sollten Name, Firma und Telefonnummer des Anrufers notiert werden. Sofern genaue Angaben zu den Anrufern gemacht werden können, ist es möglich, gemeinsam juristische Schritte einzuleiten.

Unterstützung erhalten Kunden unter Telefon 06232/6 25 11 10 oder im SWS-Kundenzentrum. sws