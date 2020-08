Keine Lobby ist perfekt

Kabarettistin Anny Hartmann. © Michel

Speyer.Der Weltladen Speyer präsentiert anlässlich seines 35-jährigen Bestehens das neue Programm „No Lobby is perfect“ der politischen Kabarettistin Anny Hartmann am Donnerstag, 17. September, um 19.30 Uhr im Paradiesgarten.

Als Diplom-Volkswirtin besitzt Anny Hartmann das Handwerkszeug, wirtschaftliche und politische Winkelzüge zu durchblicken. Diese bereitet die Kabarettistin amüsant, schnell, bissig und leicht nachvollziehbar auf. Oder wie es eine Zuschauerin formulierte: „Sie haben uns das erklärt, als ob wir Vierjährige wären, ohne dass wir uns dabei wie Vierjährige gefühlt haben.“

„Wer Anny Hartmann live sieht, kann sich ein paar Semester Studium ersparen. Und wer sie nicht gesehen hat, hat was verpasst. Anny Hartmann ist schnörkellos und unangepasst, besitzt einen scharfen Verstand und eine ebenso scharfe Zunge, sie ist inspirierend aktivistisch und erfreulich konstruktiv. Es erwartet die Besucher ein gelungener Abend voll Humor, Scharfsinn und Schlagfertigkeit“, heißt es in der Vorankündigung des Weltladens. Anny Hartmann regt mit ihren Beiträgen zum Nachdenken an und dennoch gibt es viel zu lachen.

Das Freiluft-Kabarett findet im Paradiesgarten hinter der Dreifaltigkeitskirche statt; bei Regen wird der Zuschauerbereich mit Pavillons überdacht. zg

