Speyer.„Das habe ich schon mal gesehen!“ Geht es Ihnen auch so, wenn Sie dieses Bild mit dem Speyerer Stadtwappen erblicken? Tausende Menschen strömen täglich an dem Wappen in der Speyerer Innenstadt vorbei – zumindest zu Nicht-Corona-Zeiten. Unsere Zeitung will damit eine Serie beginnen, damit Sie die Nachbarstadt überm Rhein nicht vergessen. Unser Fotograf Klaus Venus hat zwölf tolle Aufnahmen von bemerkenswerten Details in seiner Heimatstadt gemacht. Und jeweils zwei Ausgaben später wird das Rätsel dann in der Zeitung aufgelöst. Bis dahin haben Sie Zeit dafür, uns die Frage nach dem Standort dieses Kleinods zu beantworten.

Wir sammeln dann bis zum Ende der Rätselreihe alle Antworten und verlosen unter den richtigen Einsendern (Sie können gerne auch bei mehreren Folgen mitmachen!) zehn Abende in einer der legendären historischen Weinstuben der Domstadt – natürlich mit einem Essen und ausreichend Schorle für zwei Personen, sobald die Gaststätten wieder öffnen dürfen. Wenn Sie wollen, begleitet Sie einer der Redakteure und freien Journalisten unserer Zeitung, die sich in Speyer gut auskennen.

Bei dieser Folge wollen wir wissen, wie das Gebäude heißt, an dem dieses Stadtwappen überm Eingangstor angebracht ist. Wenn Sie es wissen, dann schreiben Sie uns bis Freitag, 17. April, um 16 Uhr unter dem Betreff „Kennen Sie Speyer?“ eine Mail an die Adresse: sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de. Die Auflösung und das nächste Rätsel ist dann am Samstag in der Zeitung. jüg

