Kerze ins Fenster stellen

Speyer.Die Weihnachtsbotschaft in den Straßen verkünden – dazu fordern evangelische Landeskirche und katholisches Bistum in der gemeinsamen Aktion „Gott bei euch“ auf.

Vom vierten Adventssonntag bis in den Januar hinein soll zusätzlich zum Glockengeläut um 19.30 Uhr eine Kerze mit einer transparenten Postkarte, auf der das Logo der Aktion „Gott bei euch“ zu sehen ist, ins Fenster gestellt werden. Es könnte zudem das Fenster geschmückt oder eine Krippe im Garten oder Schaufenster aufgestellt werden. „Auf diese Weise wollen wir die Weihnachtsbotschaft in den Straßen verkünden: Fürchtet euch nicht! Gott ist bei euch“, so die Veranstalter. is

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.12.2020