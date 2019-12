Kilian Homburg an der Vowels-Orgel

Speyer.In der Reihe „Viertel vor elf“ lädt das Priesterseminar St. German zur letzten Orgelmatinee in diesem Jahr am Sonntag, 8. Dezember, um 10.45 Uhr in die Seminarkirche ein. Die historische Vowels-Orgel aus England wird dann unter dem Motto „alte Orgel – junge Künstler“ vom jungen Organisten Kilian Homburg (19) aus Bonn gespielt.

Homburg studiert seit Oktober 2018 Kirchenmusik bei Prof. Martin Schmeding und Prof. Thomas Lennartz an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Bis dahin erhielt er Unterricht beim Bonner Münsterkantor Markus Karas. Er ist mehrfacher Bundespreisträger „Jugend musiziert“, Gewinner des Nachwuchspreises beim Joseph-Gabler-Orgelwettbewerb, Sieger des Irischen Bachpreises und Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes.

In der Adventsmatinee jetzt am Sonntag wird Homburg Werke des großen Meisters der barocken Orgelkunst Johann Sebastian Bach und von Felix Mendelssohn-Bartholdy zu Gehör bringen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.12.2019