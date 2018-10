Kinder des Krieges als Kinder der Liebe

Speyer.Stadtarchiv und Historischer Verein laden zu einem gemeinsamen Vortragsabend ein. „Kinder des Krieges – Kinder der Liebe“. Unter diesem Titel steht der Vortrag über Kriegs- und Besatzungskinder in der französischen Zone in den Jahren nach 1945, den Dr. Michael Martin hält. Dazu laden Kulturellen Erbes, Stadtarchiv Speyer und die Bezirksgruppe Speyer im Historischen Verein der Pfalz am heutigen Montag ab 19.30 Uhr in den Vortragssaal der Villa Ecarius ein.

Mehr als 20 000 Kinder von französischen Vätern kamen nach 1945 in der Besatzungszone auf die Welt. Ihre Biografien wurden erst in den jüngsten Jahre Gegenstand der historischen Forschung. Dr. Michael Martin, der frühere Leiter des Stadtarchivs Landau, ist selbst Betroffener und kann von mühseligen Recherchen berichten, bei denen er auf oft tragische Biografien der Besatzungskinder gestoßen ist.

Die angekündigten Oktobervorträge „Heilige und ihre Verehrung im mittelalterlichen Speyer“ und „Das Gefecht von Speyer 1792“ werden zu einem späteren Termin nachgeholt. zg

