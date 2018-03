Anzeige

Speyer.Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren bietet das Historische Museum der Pfalz von Montag, 26. März bis Donnerstag, 29. März ein Ferienprogramm an. Die Workshops finden jeweils von 10.15 Uhr bis 13 Uhr statt und kosten 10 Euro pro Kind und Vormittag. Für die Pause sollte sich jedes Kind einen kleinen Imbiss mitbringen.

Die Sonderausstellungen „Robin Hood“ und „Richard Löwenherz – König – Ritter – Gefangener“ geben Themen der Workshops vor: Am Montag lösen die Kinder knifflige Aufgaben und üben Bogenschießen. Am Dienstag wird ein mittelalterliches Brettspiel gebastelt, und es steht Richard Löwenherz im Fokus. Ein Amulett stellen die Kinder am Mittwoch her. Am Donnerstag entwickeln wird ein eigenes Wappen, auf ein T-Shirt gemalt. Anmeldungen sind unter Telefon 06232/62 02 22 möglich. zg