Kinoabend am Vortag

Speyer.Das traditionelle Jahresfest der Diakonissen Speyer-Mannheim bietet am Sonntag, 2. September ein Programm für die ganze Familie. Am Vorabend findet ein Cocktail-Kinoabend statt. Das Jahresfest beginnt um 11 Uhr mit einem Gospel-Gottesdienst im Park am Mutterhaus. Die Predigt hält Diakonissen-Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt. Das Saxofonquartett „Sax4Fun“ und der Schwegenheimer Gospelchor „Spirit of Sound“ begleiten den Gottesdienst musikalisch. Zeitgleich findet ein Kindergottesdienst statt.

Im Anschluss können die Besucher die Einrichtungen der Diakonissen kennenlernen: Bis etwa 15 Uhr präsentieren sich Krankenhäuser, Seniorenzentren, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, die Werkstatt für Menschen mit Behinderung und viele mehr.

Spiel- und Bastelprogramme werden ergänzt durch Gesundheits- und Hygienechecks, Darbietungen der Maudacher Werkstatt sowie den beliebten Flohmarkt der Diakonischen Gemeinschaft. Der Eintritt ist frei, bei schlechtem Wetter wird im Mutterhaus gefeiert.

Am Vorabend findet ein Cocktail-Kinoabend statt: Zu exotischen Getränken und Knabbereien wird ab 19 Uhr der Film „Madame Mallory und der Duft von Curry“ im Festsaal des Mutterhauses gezeigt. zg

