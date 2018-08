Anzeige

Speyer.Auf die Filialen einer Autozubehörkette hatte es ein mutmaßlicher Ladendieb abgesehen, den die Polizei jetzt in Speyer festgenommen hat. Laut Behörden hatte der 33-Jährige in Hockenheim Navis und Ladestationen entwendet, woraufhin der Filialleiter eine Warnmeldung mit einer Täterbeschreibung an seine Kollegen herausgab.

Tatsächlich erkannten Speyerer Mitarbeiter den Mann, der vor dem abgeschlossenen Navi-Schrank herumlungerte und hielten ihn fest. Die Polizei entdeckte in seinem Rucksack Teile im Wert von 650 Euro, Werkzeug sowie Karten von Ost-Deutschland auf denen die Filialen der Kette markiert und teilweise auch abgehakt waren. In seinem Auto hatte der 33-Jährige vier Umzugskartons mit originalverpacktem Zubehör für Autos und Räder. Eine Nachfrage bei den ostdeutschen Filialen ergab zudem, dass dort durch Navi-Diebstähle in den vergangenen Wochen ein Schaden von mehr als 10 000 Euro entstanden ist. Der Mann kam in Haft. sin