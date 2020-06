Klänge setzen Hoffnungszeichen

Speyer.Die ersten beiden Konzerte des Internationalen Orgelzyklus im Dom zu Speyer waren in liturgisch geprägte Andachten eingebettet. Wegen der Corona-Pandemie hat der reguläre Konzertbetrieb erst an diesem Samstag begonnen. Für die „neue Normalität“ mussten viele Plätze in den luftig besetzten Bänken notgedrungen leer bleiben.

Aber immerhin: ein Hoffnungszeichen, das Axel Flierl mit der

