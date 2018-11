Speyer/Ludwigshafen.Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen veranstaltet sein Weihnachtskonzert unter dem Leitthema „Engel und Echos“ an zwei Abenden. Neben dem ursprünglichen Konzertort, der Herz-Jesu-Kirche in Ludwigshafen, besucht das 70-köpfige Ensemble am dritten Advent auch die Gedächtniskirche.

Die Besucher können sich dann auf ein abwechslungsreiches und vorweihnachtliches Programm freuen. So werden Bearbeitungen von „Hört der Engel helle Lieder“ und „Hark! The Herald Angels Sing“ sowie ein Satz aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelsohn Bartholdy erklingen. Die beiden Hauptwerke des Abends, „Angels in the Architecture“ von Frank Ticheli sowie Johan de Meijs „Echoes of San Marco“ sind klanggewaltige Originalkompositionen, die die Akustik der Kirchen voll zur Geltung bringen werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Ensembles.

70 Musiker aller Altersgruppen

Das Sinfonische Blasorchester ist ein Klangkörper mit 70 Musikern aller Altersgruppen aus der erweiterten Region Rhein-Neckar. Es ist aus dem Jugendblasorchester Ludwigshafen hervorgegangen und feiert im Jahr 2019 sein 50-jähriges Bestehen. Seit September 2012 fungiert Dorian Wagner als Dirigent und führt das Orchester dank seiner Erfahrung jährlich durch vier Konzerte. Der Schwerpunkt der musikalischen Arbeit liegt auf sinfonischen Werken, in Form von zeitgenössischen Originalkompositionen für Blasorchester sowie ausgewählten Transkriptionen.

Das Konzert in der Speyerer Gedächtniskirche findet am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr statt. In Ludwigshafen spielt das Blasorchester am Sonntag, 23. Dezember, ebenfalls um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche. Das Konzert in Speyer wird durch die Kulturstiftung Speyer unterstützt.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei. Es wird jedoch um eine Spende für die musikalische Arbeit des Orchesters gebeten. zg

Info: Weitere Informationen unter www.sbo-lu.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 30.11.2018