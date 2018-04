Anzeige

Brückenschlag zur Moderne

Das verführerische Thema in Sigfrid Karg-Elerts 54 Studien über ein Thema, das sich als Hommage an Georg Friedrich Händel versteht, stellt Eichenlaub nicht einfach in den Raum. Als es zum ersten Mal erklingt, wirkt es so, als betrachte es der Organist selbst aus einer bewundernden Distanz. Jede Variation erklingt in einer anderen Registrierung, und tatsächlich findet der Organist die jeweils passende Klangsprache für die zahlreichen charaktervollen Studien, die auf reizvolle Weise eine Brücke vom Barock bis zur Moderne schlagen. Beeindruckend, mit welcher Ruhe und Übersicht Eichenlaub an seinem Instrument agiert und mit welcher Sorgfalt und Behutsamkeit er die besonderen Klangverhältnisse im Dom würdigt.

Trotz der dichten Klangballungen gelingt es dem Interpreten, die Strukturen in César Francks Symphonischen Variationen (Orgelbearbeitung: Jörg Abbing) aufzuhellen und die Bindekräfte zwischen den einzelnen Variationen zum Vorschein zu bringen. Franz Schmidts Variationen und Fuge über die Königsfanfaren in seiner Oper „Fredigundis“ schwankt zwischen harmonischer Verausgabung und atonaler Entgleisung.

Doch Markus Eichenlaub lässt sein Konzert mit diesem Stück in ein hymnisch-triumphales Finale münden. Es schließt auf einer punktierten Sechzehntelnote – wie eine rhetorische Aufforderung, den leer bleibenden Klangraum zu füllen.

Man mag dies als Aufforderung an die nachfolgenden acht Künstler verstehen. Tatsächlich verspricht der Orgelzyklus im Speyerer Dom bis November ein Konzertprogramm mit international renommierten Interpreten, das unbekannte Orgelschätze, selten aufgeführte Werke und reizvolle thematische Konzepte bietet. Jenseits von ihrem liturgischen Gebrauch scheint die Orgelmusik also noch für viele Entdeckungen und Überraschungen gut.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.04.2018