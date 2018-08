Klangvoller Geburtstag

Anzeige

Der gestern gestartete Kurs „Einstimmiges Melodiespiel, Anfänge der Liedbegleitung“ ist geeignet für Fortgeschrittene, die jederzeit dazustoßen können. Voraussetzung sind Notenkenntnisse und ein halbes Jahr Spielpraxis. Für weiter Fortgeschrittene bietet Keller „Instrumentalspiel, Lagenspiel, fortgeschrittene Liedbegleitung mit verschiedenen Patterns“ an. Voraussetzungen sind dabei Notenkenntnisse und etwa drei Jahre Spielpraxis. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 23. August, 18.15 bis 19.15 Uhr und wird in zweiwöchentlichem Rhythmus gegeben. „Liedbegleitung für Fortgeschrittene: Tipps und Tricks“ startet am Donnerstag, 30. August, 18.15 bis 19.15 Uhr und wird in zweiwöchentlichem Rhythmus erteilt. Voraussetzungen sind auch hier Notenkenntnisse und etwa drei Jahre Spielpraxis.

Alle Kurse dauern jeweils zehn Unterrichtseinheiten (außerhalb der rheinland-pfälzischen Ferien) und finden in Speyer-West statt. zg

