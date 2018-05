Anzeige

Speyer.Mit 80 Sängern, einer Lichtshow und einer Rockband bestreitet der Rockchor Speyer sein Konzert am Samstag, 5. Mai, 20 Uhr, in der Speyerer Halle 101 (Am Neuen Rheinhafen 6). Hard-Rock-Songs von AC/DC, Deep Purple, Queen, Alice Cooper, Manfred Mann und Guns’n Roses zählen ebenso zum Programm wie neuere Titel von Evanescence. Dieses Jahr wird das Repertoire der Sänger unter anderem um Songs von Rag’n’Bone Man, Melissa Etheridge, Eric Clapton und Green Day erweitert. Das Ensemble wird von Joe Völker geleitet, der alle Chorsätze selbst arrangiert und speziell auf die Bedürfnisse seiner Musiker zuschneidet. Die Veranstaltung ist unbestuhlt. Ein weiteres, bestuhltes Konzert findet am Sonntag, 6. Mai, um 16 Uhr an selber Stelle statt - hierbei wird der Kammerchor Friedberg als Gast begrüßt. Der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Tickets sind im Vorverkauf unter anderem bei der Tourist-Information Speyer sowie an allen „Reservix“-Vorverkaufstellen erhältlich. Weitere Infos gibt es unter www.rockchor-speyer.de mav