Klassische und moderne Musik begegnen sich

Speyer.Die Konzertreihe „Kontrapunkte Speyer“ findet zum 11. Mal statt und verspricht die Gegenüberstellung von Neuer, neuester, älterer und Alter Musik außergewöhnliche und spannende Konzerterlebnisse. Die diesjährigen Konzerte finden im Zeitraum 15. April bis 13. Mai statt.

Musik und Malerei interagieren

Das Eröffnungskonzert am 15. April rückt den Komponisten, Pianisten und Visionär Alexander Scriabin mit dem von Martin Albrecht entwickelten Programmkonzept Scriabin Code in den Mittelpunkt. Der Scriabin Code steht im Konzertsaal in einem vielschichtigen Dialog mit mehreren Künstlern. Das Ensemble greift das klassische Original auf, entschlüsselt es wie ein Prisma und verwandelt es durch die zeitgenössische Tonsprache in etwas Neues. Die Konzertregie setzt sich aus der Interaktion zwischen Livemusik und Bewegtmalerei in Echtzeit zusammen.

Zeitliche Distanz löst sich auf

Zwei bedeutende Komponisten begegnen sich beim Konzert am 22. April. Der eine, Henry Purcell, kommt aus dem London des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Der andere, George Crumb, ist ein älterer US-Amerikaner der Jetztzeit. Sie werden zusammengeführt von der Sopranistin Hiltrud Kuhlmann, die mit den beiden über die Themen Nacht und Schicksal nachdenkt. Sie führt dabei von Purcells Liedern sanft hinüber zu den „Drei frühen Liedern“ und „Apparition“ von George Crumb, so dass sich die zeitliche Distanz zwischen den beiden großen Komponisten unmerklich auflöst.