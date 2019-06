Klassisches Ballett und moderner Bühnentanz

Speyer.Die Partnerschaft zwischen Speyer und dem russischen Kursk besteht dieses Jahr seit 30 Jahren. Zur Feier dieses Jubiläums tritt das Tanzensemble „Dein Erfolg“ aus Kursk am Mittwoch, 19. Juni, um 10 und um 18 Uhr in der Stadthalle auf. Das junge Ensemble besteht aus 16 Mitgliedern im Alter von neun bis 15 Jahren. Die Tanzgruppe verarbeitet in ihrem Bühnenprogramm Elemente aus dem klassischen Ballett, dem modernen Bühnentanz, Akrobatik und aus russischen Volkstänzen. Dieses Jahr bringt die Gruppe wieder neue Choreografien mit, die sie mit wechselnden, farbenfrohen Kostümen als Gruppe, zu zweit und solo gestalten.

Das Ensemble ist in Russland sehr renommiert und hat in verschiedenen Städten zahlreiche Preise gewonnen. Mit fünf Jahren fangen die Kleinen mit dem Tanzen an, mit 17 bis 18 Jahren ist ihre tänzerische Ausbildung abgeschlossen.

Technik und Theorie

Inhalte der Ausbildung sind russische und internationale Volkstänze, Standardtanz und moderne Tänze. Auf dem Stundenplan stehen auch Theorie und Geschichte des Tanzes, Technik, Gymnastik und Akrobatik.

Die Jugendlichen sind eine gute Woche in der Domstadt und in Familien mit Kindern untergebracht. Die Gruppe besucht neben ihren Auftritten den Pfälzer Wald und macht Ausflüge, zum Beispiel zum Schloss Hohenzollern und nach Schwetzingen, damit die Tänzer einen Eindruck von der Kultur und dieser Region bekommen. zg

