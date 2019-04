Kleider machen Frauen – oder?

Speyer.Der Weltladen in der Speyerer Korngasse stellt den heutigen Samstag unter das Thema Mode. Die meisten Textilien werden von Frauen gemacht. In Anlehnung an den Titel der Novelle „Kleider machen Leute“ stellt die Frauentheatergruppe „Bissfest“ bei der Aktion einmal die Bedingungen für Frauen in der Textilindustrie dar.

Um 11 Uhr und 12.30 Uhr findet die Performance „Kleider machen Frauen“ vor dem Weltladen in der Korngasse 31 statt. Um 11.30 Uhr und 13 Uhr zeigt der Weltladen eine faire Modenschau vor dem Laden. Die Mitarbeiternnen präsentieren die aktuelle Frühjahrsmode und informieren überdie Alternative zum Wegwerftrend Fast Fashion. zg

