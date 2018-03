Anzeige

Speyer.Es war nie die Frage, ob Lilo Wessel diese und andere Geschichten zu Papier bringen würde, sondern wann. Im Kopf mit sich herumgetragen hat die studierte Literatur- und Politikwissenschaftlerin sie seit Äonen. Es ist später geworden, als ihr selbst lieb war, doch der Anfang ist gemacht, und er hat seine Wirkung nicht verfehlt: „Ich will nur noch schreiben“, sagt die 69-Jährige. Ihren Erstling mit dem vieldeutigen Titel „Metá – Später“, Erzählungen aus Griechenland, stellt die Speyererin am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr, in der Buchhandlung Osiander, Wormser Straße 2, vor.

Die Bezüge zur eigenen Person liegen nicht nur im Motiv der Verschiebung, die vor allem familiär bedingt war. Lilo Wessel ist ausgewiesene Griechenland-Kennerin und hat seit 1975 über Jahrzehnte hinweg viel Zeit in jener Gegend verbracht, in der die sieben Geschichten spielen: der Region Kalamata am mittleren Finger der Peleponnes-Halbinsel.

„Was im Buch steht, so skurril es auch sein mag, habe ich alles selbst erlebt oder zugetragen bekommen“, sagt Lilo Wessel. Zwei Jahre intensiver Arbeit habe es gebraucht, bis die Perfektionistin zufrieden war mit ihrem Debüt. Die Erzählungen spielen zwischen 1980 und 2000. Dieser Hinweis ist der Autorin wichtig, denn seit der Finanzkrise hätten die Menschen in Griechenland ganz andere Sorgen als die „kleinen Alltagskatastrophen“, die sie beschreibt.